anghiari crolla un lampone e colpisce un 72enne

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi ad Anghiari, in provincia di Arezzo. La causa è stata la caduta di un lampione che gli è caduto addosso mentre si trovava in piazza 4 Novembre. Sul posto sono arrivati i soccorsi e ora l’uomo è sotto osservazione. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa abbia provocato il cedimento del lampione.

Anghiari (Arezzo), 10 febbraio 2026 – Un uomo di 72 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio ( 10 febbraio) in piazza 4 Novembre ad Anghiari (Arezzo) dopo essere stato colpito dalla caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica. Sul posto, intorno alle ore 15.30, sono intervenuti i sanitari del 118 dell'Asl Toscana Est con un'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per garantire la sicurezza dell'area e coordinare i soccorsi. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro in codice 2, i ndicazione di condizioni stabili ma che necessitano di valutazione medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

