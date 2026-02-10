Angelina Jolie brilla con l'abito gioiello | è una dea vestita d'argento

Angelina Jolie ha fatto davvero parlare di sé al red carpet della premiazione del suo nuovo film, Couture. La diva si è presentata con un abito gioiello che l’ha fatta sembrare una vera dea d’argento. Il look glamour e scintillante ha catturato l’attenzione di tutti, confermando ancora una volta il suo stile elegante e senza tempo.

Look glamour e scintillante per Angelina Jolie, incantevole ed elegantissima sul red carpet della premiare del suo ultimo film: Couture.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

