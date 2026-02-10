Angelina Jolie abito effetto nude e ricami d’argento

Da dilei.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Jolie ha scelto un abito effetto nude con ricami d’argento per la première del suo nuovo film, Couture, a Parigi. La star ha catturato l’attenzione con un look glamour e super scintillante, diventando il centro dell’evento al Pathé Palace.

Un look glamour e super scintillante per Angelina Jolie, che al Pathé Palace di Parigi, dove è andata in scena la première del suo ultimo film, Couture,  è stata l’assoluta protagonista della serata. L’attrice si è presentata con un abito effetto nude e ricami d’argento, raffinato e d’impatto, da vera diva di Hollywoowd. Angelina Jolie e l’abito da sogno effetto vedo non vedo. Un abito da vera diva per un look d’impatto: Angelina Jolie sa sempre come lasciare a bocca aperta, e anche questa volta non ha deluso le aspettative. L’attrice ha presenziato a Parigi per la première del film  Couture, film della regista francese Alice Winocour e di cui lei è protagonista, recitando al fianco di Louis Garrel e Garance Marillier. 🔗 Leggi su Dilei.it

angelina jolie abito effetto nude e ricami d8217argento

© Dilei.it - Angelina Jolie, abito effetto nude e ricami d’argento

Approfondimenti su Angelina Jolie

Angelina Jolie brilla con l’abito gioiello: è una dea vestita d’argento

Angelina Jolie ha fatto davvero parlare di sé al red carpet della premiazione del suo nuovo film, Couture.

Angelina Jolie è una regista in difficoltà nel trailer di Couture

Angelina Jolie torna sul grande schermo nel trailer di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Angelina Jolie at the Rome Film Festival

Video Angelina Jolie at the Rome Film Festival

Ultime notizie su Angelina Jolie

Argomenti discussi: Alicia Vikander: dall'Oscar a Tomb Raider, i look della Signora Fassbender.

angelina jolie abito effettoAngelina Jolie brilla con l’abito gioiello: è una dea vestita d’argentoLook glamour e scintillante per Angelina Jolie, incantevole ed elegantissima sul red carpet della premiare del suo ultimo film: Couture ... fanpage.it

Per Angelina Jolie il classico trench coat beige si indossa sopra l'abito da sera (a vista)Negli ultimi tre mesi, Angelina Jolie è stata la star dalle 50 sfumature di beige. Ha indossato questo colore a fine agosto al Festival del Cinema di Venezia 2024, sfoggiando un look orientaleggiante ... vogue.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.