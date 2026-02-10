Angelina Jolie ha scelto un abito effetto nude con ricami d’argento per la première del suo nuovo film, Couture, a Parigi. La star ha catturato l’attenzione con un look glamour e super scintillante, diventando il centro dell’evento al Pathé Palace.

Un look glamour e super scintillante per Angelina Jolie, che al Pathé Palace di Parigi, dove è andata in scena la première del suo ultimo film, Couture, è stata l’assoluta protagonista della serata. L’attrice si è presentata con un abito effetto nude e ricami d’argento, raffinato e d’impatto, da vera diva di Hollywoowd. Angelina Jolie e l’abito da sogno effetto vedo non vedo. Un abito da vera diva per un look d’impatto: Angelina Jolie sa sempre come lasciare a bocca aperta, e anche questa volta non ha deluso le aspettative. L’attrice ha presenziato a Parigi per la première del film Couture, film della regista francese Alice Winocour e di cui lei è protagonista, recitando al fianco di Louis Garrel e Garance Marillier. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Angelina Jolie, abito effetto nude e ricami d’argento

Approfondimenti su Angelina Jolie

Angelina Jolie ha fatto davvero parlare di sé al red carpet della premiazione del suo nuovo film, Couture.

Angelina Jolie torna sul grande schermo nel trailer di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Angelina Jolie at the Rome Film Festival

Ultime notizie su Angelina Jolie

Argomenti discussi: Alicia Vikander: dall'Oscar a Tomb Raider, i look della Signora Fassbender.

Angelina Jolie brilla con l’abito gioiello: è una dea vestita d’argentoLook glamour e scintillante per Angelina Jolie, incantevole ed elegantissima sul red carpet della premiare del suo ultimo film: Couture ... fanpage.it

Per Angelina Jolie il classico trench coat beige si indossa sopra l'abito da sera (a vista)Negli ultimi tre mesi, Angelina Jolie è stata la star dalle 50 sfumature di beige. Ha indossato questo colore a fine agosto al Festival del Cinema di Venezia 2024, sfoggiando un look orientaleggiante ... vogue.it

OGGI. The Rolling Stones · Angie (Remastered 2005). Angelina Jolie a Parigi per la premiere di Couture: sul red carpet sembra un vero angelo biondo in un abito scintillante Nel film interpreta una regista americana durante la Fashion Week che, tra lavoro - facebook.com facebook