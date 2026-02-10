Andrea Pucci rinuncia a Sanremo La Russa chiede alla Rai di convincerlo a ripensarci e tira in ballo Benigni

Il comico Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo. La decisione ha sorpreso molti, anche perché il presidente del Senato Ignazio La Russa si è schierato dalla sua parte. La Russa ha chiesto alla Rai di convincere Pucci a ripensarci e ha coinvolto anche Roberto Benigni nella discussione. La polemica continua, mentre si aspetta una risposta dalla televisione pubblica.

Ignazio La Russa torna a difendere il comico Andrea Pucci sul caso Sanremo. Il presidente del Senato si è schierato dalla parte di Pucci, chiedendo ufficialmente alla Rai di ripensarci e di farlo salire sul palco dell’Ariston. La Russa, che ha chiamato in causa anche Benigni, ha spezzato più di una lancia a favore della comicità del performer milanese. Caso Sanremo, Ignazio La Russa dalla parte di Andrea Pucci Cos’ha detto La Russa su Sanremo e Pucci La Russa paragona Pucci a Benigni Caso Sanremo, Ignazio La Russa dalla parte di Andrea Pucci A margine di un evento istituzionale, Ignazio La Russa è tornato a parlare della vicenda Pucci-Sanremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa chiede alla Rai di convincerlo a ripensarci e tira in ballo Benigni Approfondimenti su Andrea Pucci Rinuncia Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarci Andrea Pucci ha deciso di lasciare la partecipazione a Sanremo, rinunciando ufficialmente all’ultimo minuto. Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo, Meloni: «Deriva illiberale della sinistra». La Russa lo invita a ripensarci, per la Rai è censura Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Andrea Pucci Rinuncia Argomenti discussi: Andrea Pucci si ritira da Sanremo 2026 tra minacce e polemiche politiche; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia. Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo, Conad annulla un evento aziendaleDopo la rinuncia preventiva al Festival di Sanremo 2026, Andrea Pucci comunica l’annullamento di un evento aziendale da parte di Conad. Il comico commenta la decisione sui social con toni ironici, men ... tg24.sky.it Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it #LucaePaolo dalla parte di #AndreaPucci. Durante un’intervista rilasciata a #LaStampa, il duo comico composto da #LucaBizzarri e #PaoloKessisoglu ha parlato della spinosa questione che ha visto protagonista Andrea Pucci: “Pucci ha il suo stile. Se non ti p - facebook.com facebook #tagada Chi è il comico Andrea Pucci Difeso dal governo Meloni dopo la sua decisione di non partecipare a Sanremo. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.