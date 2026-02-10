Andrea Bargnani e Beniamino Gavio si raccontano in un dialogo sul basket

Andrea Bargnani e Beniamino Gavio si sono incontrati per un confronto sul mondo del basket. I due hanno parlato del loro rapporto con il gioco, delle sfide affrontate e del futuro dello sport in Italia. L’intervista, disponibile solo per gli abbonati LBATV, offre uno sguardo diretto e senza filtri sulle opinioni di Bargnani e Gavio, due figure diverse ma unite dalla passione per il basket.

Nella puntata si analizzano tre assi chiave che guidano un progetto sportivo di Serie A: organizzazione interna, infrastrutture e palazzetto e visibilità del movimento. L'intervento dei protagonisti evidenzia come la gestione debba strutturare ruoli chiari, obiettivi concreti e un flusso di confronto costante tra la direzione e le specifiche responsabilità all'interno dell'organigramma. La discussione enfatizza l'esigenza di un sistema operativo efficiente, nel quale ogni componente può contribuire in modo determinante. Le riflessioni vertono sull'allineamento tra obiettivi stagionali, processi decisionali e la delega effettiva affidata a ciascuna figura, senza alterare la missione assegnata a ciascun ruolo.

