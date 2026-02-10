Anderson e Greenwood contro Amazon | musica de Il filo nascosto usata in doc su Melania Trump senza autorizzazione

La battaglia legale tra il regista Paul Thomas Anderson, il musicista Jonny Greenwood e Amazon MGM Studios si infiamma. Anderson e Greenwood accusano la piattaforma di aver usato senza permesso la musica tratta dal film “Il filo nascosto” in un documentario su Melania Trump. La vicenda mette in luce i problemi di diritti e autorizzazioni nel mondo dello spettacolo digitale.

La disputa legale tra due figure di spicco del cinema americano, Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, e Amazon MGM Studios si è intensificata. Al centro della querelle c’è l’utilizzo non autorizzato della composizione musicale “Barbara Rose” dal film “Il filo nascosto” all’interno del documentario dedicato a Melania Trump. La vicenda, emersa il 10 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla tutela del diritto d’autore e sulle pratiche di acquisizione dei diritti musicali nell’industria cinematografica. La questione ha preso piede quando Anderson e Greenwood hanno formalmente contestato l’impiego della loro musica nel documentario su Melania Trump, diretto da Brett Ratner.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ha chiesto che la musica usata nel documentario “Melania” venga rimossa.

Anderson e Greenwood chiedono che venga tolto un loro brano dal documentario su Melania Trump.

