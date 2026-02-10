Ancona discarica abusiva di cani | 28 resti rinvenuti tra Loreto e Porto Recanati indaga la Procura

La polizia ha trovato 28 resti di cani in una discarica abusiva tra Loreto e Porto Recanati. La scoperta è arrivata durante un sopralluogo delle forze dell’ordine, che ora indagano per capire chi sia dietro questa scena raccapricciante. La zona è sotto stretta osservazione mentre si cerca di ricostruire le modalità dell’abbandono e l’identità di chi ha lasciato quei resti.

Ancona, 10 febbraio 2026 – Una scoperta macabra continua a sconvolgere le campagne marchigiane, al confine tra Loreto e Porto Recanati. Sono saliti a 28 i resti di cani ritrovati in una scarpata, apparentemente utilizzati come discarica abusiva per evitare i costi di smaltimento legale delle carcasse. L’allarme era stato lanciato da un’animalista di Osimo, che ha innescato un’indagine della Procura di Macerata per accertare le responsabilità in questa vicenda che solleva interrogativi inquietanti sul trattamento degli animali e sulle pratiche di smaltimento. La zona, descritta come isolata e lontana da occhi indiscreti, è stata oggetto di ripetuti sopralluoghi da parte dei carabinieri forestali del Conero e dell’Abbadia di Fiastra.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ancona Discarica

Nella campagna tra Loreto e Porto Recanati, i carabinieri hanno trovato resti di due cani decapitati e di alcuni cuccioli in sacchi abbandonati tra l’erba alta.

Questa mattina, lungo una scarpata tra Porto Recanati e Loreto, sono stati trovati i corpi di 27 cani e un gatto, tutti senza microchip.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ancona Discarica

Argomenti discussi: Un anno in prima linea. Tra incendi boschivi e maxi discariche abusive; Discariche abusive e rifiuti, la piaga dell’inquinamento nelle Marche. Nel 2025 più di 58mila controlli dei carabinieri foestali, il 40%...; Quasi 60mila controlli, oltre 400 persone denunciate ma calano i reati. Il bilancio 2025 dei Carabinieri Forestali; Discarica abusiva nel cimitero: area sotto sequestro, il Comune si costituirà parte civile.

Un anno in prima linea. Tra incendi boschivi e maxi discariche abusiveMarche, quasi 60mila controlli e 583 illeciti penali ... msn.com

Nella discarica abusiva scaricava di tutto, anche l'amianto: sorpreso a bruciare i rifiuti, è stato arrestato ad AnconaANCONA - I carabinieri Forestali del Nipaaf di Ancona, dei Nuclei CC Forestale di Ancona, Arcevia, Fabriano, Jesi San Marcello, sono intervenuti in frazione Paterno del comune di Ancona dove hanno ... corriereadriatico.it

La barbara e brutale uccisione di decine di #cani, in gran parte #maremmani, in una zona rurale tra Loreto e Porto Recanati, nelle #Marche lascia attoniti e stupefatti: io stessa, in decenni di militanza animalista, ho visto raramente casi caratterizzati da un simil facebook