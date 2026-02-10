Ancona allerta truffe affitti | individui fotografano case indagini in corso per possibile attività fraudolenta

A Ancona, alcune persone sono state viste scattare foto alle case, suscitando sospetti tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire se si tratta di un’attività fraudolenta legata a truffe sugli affitti online. La paura cresce tra chi ha affittato o vuole affittare un appartamento in città.

Ancona, 10 febbraio 2026 – Un’ondata di preoccupazione sta attraversando Ancona e i comuni limitrofi a seguito della segnalazione di individui intenti a fotografare abitazioni, probabilmente con l’intento di perpetrare truffe legate agli affitti online. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno indagando su una serie di episodi sospetti che si sono verificati nelle ultime ore, coinvolgendo diverse zone della città e dei dintorni. La situazione è emersa con la segnalazione di una residente del lungomare Mameli, che ha notato un uomo mentre fotografava il suo appartamento. L’uomo, alla vista della proprietaria, si è affrettato a giustificarsi, adducendo una semplice richiesta di informazioni, per poi allontanarsi rapidamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ancona Affitti

