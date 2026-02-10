Anche da Palazzo Chigi chiedono a Lotito di vendere la Lazio

Palazzo Chigi ha fatto un passo avanti e ha chiesto a Claudio Lotito di vendere la Lazio. La richiesta arriva in un momento di forte pressione pubblica: quasi 40 mila persone hanno firmato online sulla piattaforma Change.org per spingere il presidente a cedere la società. Tra i firmatari ci sono anche personaggi noti, tutti tifosi biancocelesti, stanchi delle decisioni di Lotito, che da quasi vent’anni controlla il club senza cedere alle richieste di investitori o altri interessi.

Tra le quasi 40 mila firme raccolte online sulla piattaforma Change.org per convincere Claudio Lotito a cedere la Lazio ci sono quelle di alcuni personaggi pubblici, ovviamente di fede biancoceleste, esasperati dal "braccino corto" del presidente, in sella dal 2004. Tra le persone che hanno sottoscritto la petizione c'è Fabrizio Alfano, ovvero il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, uomo di fiducia di Giorgia Meloni. Rimanendo all'ambiente politico, ha anche firmato l'ex M5s Alessandro Di Battista. Diversi i giornalisti tifosi biancocelesti ad aver firmato, come Mauro Mazza, Guido Paglia (già responsabile comunicazione della Lazio), Riccardo Cucchi, Guido De Angelis e Roberto Arduini.

