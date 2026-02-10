Amos Mosaner chi è il re del curling italiano protagonista a Milano Cortina

Amos Mosaner, il re del curling italiano, si fa notare a Milano Cortina 2026. Con Stefania Constantini, Mosaner sta portando avanti la bandiera del curling ai Giochi invernali, attirando l’attenzione di tutti. La sua presenza tra i protagonisti si fa sentire, e il pubblico si domanda quanto possa ancora migliorare in questa competizione.

Tra i grandi protagonisti di Milano-Cortina 2026 c’è di sicuro anche Amos Mosaner, che insieme a Stefania Constantini sta tenendo alto il vessillo del curling italiano ai Giochi invernali. L’azzurro, oro olimpico nel doppio misto a Pechino 2022, è stato uno dei quattro portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale insieme a Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana. Ed ora va a caccia di medaglie anche a Milano-Cortina. Scopriamo di più sul re del curling italiano. Chi è Amos Mosaner. Nato a Cembra, in provincia di Trento, il 12 marzo 1995. La sua altezza rasenta i due metri e fa parte dell’Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

