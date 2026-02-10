Amal Clooney è stata vista all’aeroporto di Milano. Indossava un completo semplice ma elegante, che metteva in mostra il suo stile sobrio e moderno. La sua presenza ha attirato l’attenzione di chi era in zona, confermando ancora una volta il suo talento nel mixare raffinatezza e praticità anche in viaggio.

Amal Clooney è stata avvistata all’aeroporto di Milano con un look che conferma la sua capacità di interpretare l’eleganza in chiave contemporanea, anche in un contesto di viaggio. Protagonisti dell’outfit sono i jeans délavé a zampa firmati Chloé, che richiamano l’estetica Anni 70 e slanciano la figura grazie alla linea svasata. A bilanciare l’anima casual del denim interviene una giacca nera doppiopetto, dal taglio strutturato e pulito, capace di dare immediatezza e autorevolezza all’insieme. Sotto, un maglione blu navy intenso introduce una nota cromatica decisa, che rompe la neutralità senza risultare invadente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amal Clooney è stata avvistata all’aeroporto di Milano con un look che conferma la sua capacità di interpretare l’eleganza in chiave moderna

