Alvaro Molteni Astratte trasparenze

In una mostra dedicata all’artista comasco Alvaro Molteni, si mettono in mostra le sue opere meno note. Molteni, scomparso nel 2015 all’età di 95 anni, è stato uno degli ultimi rappresentanti dell’Astrattismo storico di Como. La rassegna mette in luce le sue trasparenze e le sue creazioni, che si svilupparono a partire dagli Anni Trenta, in un rapporto diretto con artisti e architetti come Giuseppe Terragni e Mario Radice.

Un percorso espositivo per valorizzare le opere meno conosciute di Alvaro Molteni, artista comasco scomparso nel 2015 a 95 anni, ultimo rappresentante dell' Astrattismo storico comasco, che si sviluppò a partire dagli Anni Trenta attorno a figure di riferimento come Giuseppe Terragni, Manlio Rho, Mario Radice, Carla Badiali. La mostra "Astratte trasparenze", curata da Luigi Cavadini, si inaugura giovedì 12 febbraio alle 18 alla Galleria Diaz 14 di via Diaz 14 a Como, rimarrà aperta fino al 19 marzo, da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sono tutte opere dipinte a olio su lastre di crilex trasparente, che rappresentano una inedita chiave di lettura della ricerca, sempre rigorosamente astratta, ma più rarefatta, che l'artista ha condotto lungo tutta la sua vita.

