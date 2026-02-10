Il 3 febbraio 1998, un aereo militare statunitense ha tranciato i cavi di una funivia in Trentino, provocando una tragedia. Stefano Nazzi ricorda quei momenti drammatici, quando decine di persone sono rimaste intrappolate in quota, senza via di fuga. Le indagini hanno portato a fare luce su un incidente che ancora oggi fa discutere.

Stefano Nazzi racconta di quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi di una funivia in Trentino, il 3 febbraio 1998 Il 3 febbraio 1998 la cabina di una funivia in Val di Fiemme, in Trentino, precipitò dopo che i cavi erano stati tranciati da un aereo militare statunitense. Le 20 persone che si trovavano a bordo morirono tutte. Al momento dell’impatto, l’aereo americano stava volando a 110 metri dal suolo e alla velocità di 540 nodi, circa 1000 chilometri all’ora: molto più basso dell’altezza minima consentita, e molto più veloce del massimo consentito. Il tipo di aereo militare utilizzato – un jet Grumman EA-6B Prowler – non è adatto al volo radente e non avrebbe dovuto volare così basso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Altre Indagini: il disastro del Cermis

Approfondimenti su Cermis Disastro

La Procura di Gela ha aperto un fascicolo per disastro colposo dopo la frana che ha colpito Niscemi.

Le indagini sull’alluvione del settembre 2024, che ha devastato Traversara e Boncellino, si sono concluse con la posizione di 12 persone, accusate di negligenze che avrebbero contribuito al disastro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cermis Disastro

Argomenti discussi: Altre Indagini: il disastro del Cermis; Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa; ILVA di Taranto, inquinamento e morte; Cermis, 3 febbraio 1998 – Seconda parte.

Altre Indagini: il disastro del CermisStefano Nazzi racconta di quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi di una funivia in Val di Fiemme, il 3 febbraio 1998 ... ilpost.it

Come ascoltare la puntata di Altre Indagini su Giulio RegeniSi può ascoltare sul sito o sull’app del Post, basta creare un account gratuito con email e password. Per farlo, clicca il bottone azzurro qui sotto: Se non vedi il bottone, significa che hai già una ... ilpost.it

Niscemi, precipita auto simbolo della frana. Biblioteca a rischio. Indagini per disastro colposo - #Pupiatv facebook

La procura di Gela ha aperto un’indagine per disastro colposo per la frana in corso a Niscemi x.com