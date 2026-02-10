Questa mattina, a Ginevra, si è riacceso il grande acceleratore di particelle del Cern. Tra le aziende italiane coinvolte, la grossetana Noxerior ha contribuito con alcune tecnologie chiave. La collaborazione internazionale si fa sempre più stretta, e questa partecipazione italiana segna un passo importante in un campo così avanzato.

Grosseto, 10 febbraio 2026 – Dal cuore della Maremma al più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. La Novair Noxerior Gas Systems, azienda con sede a Grosseto, si è aggiudicata di nuovo una prestigiosa gara d’appalto internazionale del Cern di Ginevra, l’organizzazione europea per la ricerca nucleare. L’azienda maremmana fornisce un generatore di azoto ad alta purezza destinato all’esperimento ’Cms’ (Compact Muon Solenoid), uno dei progetti scientifici più avanzati al mondo. Non si tratta di una prima volta, ma di una conferma. A distanza di oltre dieci anni dalla precedente fornitura, infatti, Novair Noxerior Gas Systems ha nuovamente superato la concorrenza di grandi gruppi multinazionali, imponendosi grazie a una tecnologia completamente customizzata e a un sistema di autoproduzione di azoto estremamente compatto e affidabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altissima tecnologia. Il Cern di Givevra funziona grazie anche alla grossetana Noxerior

