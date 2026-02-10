All' Università di Foggia c' è la rassegna ' Incontri Musicali 2026'

Questa settimana all’Università di Foggia si tiene la rassegna 'Incontri Musicali 2026'. L’obiettivo è trasformare l’Ateneo in un luogo dove la musica diventa un ponte tra culture diverse. Gli eventi attirano studenti, appassionati e musicisti provenienti da vari paesi, pronti a condividere le loro tradizioni e a dialogare attraverso le note. La rassegna prosegue con concerti, incontri e laboratori, puntando a creare un vero e proprio ecosistema culturale all’interno dell’ateneo.

Trasformare l'Ateneo in un ecosistema culturale dove la musica diventa strumento di dialogo interculturale. È questo l'obiettivo di 'Incontri Musicali 2026', la nuova stagione concertistica nata dalla sinergia tra l'Università di Foggia e l'ARCoPu (Associazione Regionale Cori Pugliesi).

