Alloggi agli agenti a rischio il Comune replica a Conficoni | Falso la convenzione non è scaduta

Il Comune di Roma smentisce le accuse di Conficoni riguardo agli alloggi destinati agli agenti di polizia. La convenzione per i tre appartamenti non è scaduta e non c’è alcun rischio di sfratto. La polemica era partita dalla denuncia dell’associazione, che sosteneva che le case fossero state lasciate libere da tempo. Tuttavia, l’amministrazione comunale ribadisce di aver rinnovato regolarmente gli accordi e di aver sempre garantito la presenza degli agenti negli alloggi. La questione resta al centro del dibattito politico e delle polemiche tra

È polemica intorno a tre appartamenti del Comune concessi in comodato gratuito alle forze di polizia. Secondo quanto sostenuto dal consigliere comunale del Pd Nicola Conficoni, la convenzione sottoscritta tra questura, prefettura e l'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Ciriani.

