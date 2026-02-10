Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani mercoledì 11 febbrai 2026 | le zone a rischio

Domani, mercoledì 11 febbraio 2026, Roma e il Lazio dovranno fare i conti con un’allerta meteo di colore giallo. La Protezione Civile avverte di possibili piogge intense e temporali che coinvolgeranno diverse zone della regione. Le autorità raccomandano attenzione e prudenza, soprattutto nelle aree più a rischio.

