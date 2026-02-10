Allenamento Inter Chivu può esultare | due big tornano in gruppo e puntano alla convocazione contro la Juve!

L’Inter si prepara al big match contro la Juventus e le notizie arrivano da Appiano Gentile. Due giocatori importanti sono tornati in gruppo e si allenano con il resto della squadra. Cristian Chivu può sorridere: ora punta alla convocazione per la partita, che si preannuncia decisiva. La settimana di attesa si fa più concreta con queste buone notizie dal campo.

Approfondimenti su Inter Juventus

L’Inter si prepara a sfidare la Juventus sabato sera a San Siro.

La squadra nerazzurra si prepara al grande appuntamento di San Siro contro la Juventus.

Ultime notizie su Inter Juventus

