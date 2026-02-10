Domenica pomeriggio a Torrita di Siena si anima con il carnevale. Dalle 15 alle 19, Piazza Matteotti si riempie di musica, maschere e allegria. La festa torna dopo un anno di pausa, portando colori e ritmo nel centro storico. È un’occasione per grandi e bambini di divertirsi insieme tra sfilate e scherzi.

Una domenica di allegria, colori, ritmo e ironia è in arrivo a Torrita di Siena. Il 15 febbraio nel centro storico, Piazza Matteotti sarà il cuore dell’evento, torna il carnevale torritese dalle ore 15 alle 19. La cerimonia inaugurale con il taglio del nastro sarà a Porta Nova, nei pressi dell’ex ospedale, poi sarà festa grande con coriandoli, musica, mostra fotografica, goliardia, premiazione della miglior maschera senior, junior e di gruppo. Alle ore 18, la lettura del testamento e accensione del rogo del fantoccio di Re Gotto, in zona Largo 20 settembre. Da sottolineare il ritorno del concorso (arrivato all’ottava edizione) dedicato al crogetto più buono, il dolce tipico di carnevale, con la sfida amatoriale da sempre molto partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allegria e colori al carnevale torritese

Approfondimenti su Torrita Siena

Ultime notizie su Torrita Siena

