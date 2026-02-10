Allarme Unicef | un adolescente su tre usa i chatbot ma il vero problema è quando iniziano

L’allarme lanciato dall’Unicef avvisa che un adolescente su tre usa i chatbot. La vera preoccupazione però arriva quando questi strumenti cominciano a influenzare i ragazzi in modo più diretto. Ricordate quando il ministro Valditara vietò gli smartphone a scuola? La decisione passò quasi inosservata, perché in fondo nessuno si oppose più di tanto. Ora, invece, si parla di un problema più sottile e diffuso, che riguarda il modo in cui i giovani interagiscono con la tecnologia ogni giorno.

Vi ricordate quando in Italia il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara vietò l’uso degli smartphone a scuola? Nessuno si stracciò le vesti e le tuniche, anche perché c’era poco da essere contrari (anzi, veniva da pensare: perché prima si poteva?). D’altra parte c’è poco da contestare: nell’età scolastica si costruiscono le strutture cognitive di base, e in particolare il diffondersi dell’AI ha creato un problema proprio nello sviluppo dell’apprendimento. Ci sono nuovi dati che aiutano a leggere il fenomeno in un contesto globale. Secondo un rapporto dell’UNICEF, diffuso in occasione del Safer Internet Day, una quota sempre più ampia di adolescenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale nella vita quotidiana, inclusi i chatbot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

