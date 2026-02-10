alla juve manca qualcuno che la ami

La Juventus si trova a un punto di svolta. Un ex calciatore, ormai distante dai riflettori, commenta con amarezza la situazione attuale della squadra. Dice che ormai non prova più le stesse emozioni di un tempo e che manca qualcuno che la ami davvero, qualcuno che la faccia tornare a sognare. Le sue parole fanno riflettere su un club che, secondo lui, ha perso un po’ del suo cuore.

"Ormai per la Juventus non soffro più. Rispetto alla squadra in cui ho giocato io manca qualcuno che la ami". Deluso, arrabbiato, quasi rassegnato Marco Tardelli, uno che sul campo per due lustri ha incarnato i colori bianconeri. Giornata amarcord per l'ex centrocampista della Vecchia Signora e della Nazionale a margine della presentazione del docufilm Juventus Primo Amore al cinema Anteo di Milano. E un'entrata a gamba tesa perché mettere a confronto il decennio 1975-1985 di quella squadra e la realtà odierna è estremamente complicato. Tardelli, perché oggi è così amareggiato? "Penso a quella che è la storia del club.

Tardelli critica la Juventus, dicendo che le manca una proprietà che la ami.

