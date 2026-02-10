Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino di 54 anni, è morto dopo essere precipitato da una finestra del quarto piano in un B&B di via Nerino 8. La sua famiglia sostiene che sia stato sequestrato e ucciso dai russi, mentre le indagini cercano di capire cosa sia realmente successo. La pista dei bitcoin e le trappole di ‘Kirill’ sono al centro di un’indagine che mira a chiarire i motivi della sua morte.

Cosa è successo davvero ad Alexander Adarich, l'ex banchiere ucraino di 54 anni precipitato da una finestra del quarto piano nel cortile interno di un B&B in via Nerino 8, in centro a Milano? La verità emerge dal racconto del figlio del banchere, Igor, ai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana: secondo quanto spiegato dal figlio del banchiere, Adarich sarebbe stato attirato in quel B&B per un appuntamento che era una trappola. Aggrediti e incappucciati, il figlio è stato liberato dopo qualche ora mentre l'ex banchiere è rimasto nelle mani dei sequestratori russi, che probabilmente lo hanno costretto a rivelare un codice per un trasferimento di bitcoin da un conto a un altro. 🔗 Leggi su Leggo.it

Alexander Adarich, la verità del figlio: «L'hanno sequestrato e ucciso i russi». La trappola di 'Kirill' e la pista dei bitcoin

Gli investigatori hanno individuato un identikit dell’assassino di Alexander Adarich, il banchiere ucraino-romeno ucciso a Milano il 23 gennaio.

A Barcellona, la seconda moglie di Alexander Adarich si presenta ai Mossos d’Esquadra per denunciare la scomparsa del marito.

