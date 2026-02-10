Alessia Aquilani in arte Alexia torna sul palco per celebrare più di 30 anni di carriera dance L' intervista di Amicait

Alessia Aquilani, in arte Alexia, torna a salire sui palchi italiani per festeggiare oltre trent'anni di musica dance. La cantante romana ha annunciato una serie di concerti, riscoprendo le sue hit più famose degli anni Novanta e portando di nuovo l’energia delle sue canzoni davanti al pubblico. Un ritorno atteso da molti fan che, tra nostalgia e entusiasmo, si preparano a ballare ancora una volta sulle note di “The Summer is crazy”.

The Summer is crazy e Alexia is back. Chiariamo per chi è troppo giovane per aver canticchiato o ballato al ritmo della dance anni Novanta. Alexia (al secolo Alessia Aquilani) – regina delle discoteche anni Novanta e vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003 – a 58 anni torna sul palco, per ribadire che la passione per la dance non si è mai spenta. L'appuntamento è per il 26 marzo, al Fabrique di Milano per il concerto evento The Party – Back to the dancefloor. Un evento che ripercorre la carriera internazionale della nostra popstar, pioniera della dance italiana nel mondo, prima artista italiana ad essersi esibita al Top of the Pops nel Regno Unito, con milioni di ascolti e dischi venduti a livello internazionale.

