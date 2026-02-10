Alessandro in tv a ‘L’Eredità’ | Ambiente frenetico ma mi sono divertito

Questa settimana, Alessandro di Cento ha fatto il suo debutto a ‘L’Eredità’ su Rai Uno. Il concorrente ha raccontato di aver vissuto un ambiente molto frenetico, ma di essersi divertito durante la partecipazione. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno seguito con interesse la sua performance.

Cento (Ferrara), 10 febbraio 2026 – A qualunque centese che avesse visto la puntata di sabato 7 febbraio dello show televisivo di Rai Uno ‘ L’Eredità ’, non sarà certo sfuggita la presenza, come concorrente, di Alessandro, proveniente da Cento. Alessandro Cortesi, che abbiamo incontrato una volta spentesi le luci della puntata. Centese doc, è uno studente di comunicazione a Bologna, ed è stato eliminato al terzo gioco dello show, al termine di una ‘sfida’ combattuta. “L’idea di andare all’Eredità – racconta – nasce perché in casa, tutte le sere, guardiamo il programma. Allora mi sono chiesto: ’Perché non provare?’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

