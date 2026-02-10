Alessandro Basciano le minacce di morte a Sophie Codegoni e 3mila pagine di screenshot | ora il dj rischia il processo

La procura di Milano ha deciso di rinviare a giudizio Alessandro Basciano, il dj e influencer di 36 anni, accusato di aver perseguitato l’ex compagna Sophie Codegoni. Nei suoi confronti ci sono minacce di morte e oltre 3mila pagine di screenshot che testimoniano le sue azioni. Ora il cantante rischia di finire in tribunale.

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, dj e influencer di 36 anni, con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni. Come riportato dall'ANSA, l'inchiesta, condotta dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa sulla base degli accertamenti dei carabinieri, era stata chiusa a fine settembre. Ora la richiesta dovrà essere valutata da un gup: l'udienza preliminare non è ancora stata fissata. Basciano era stato arrestato nel novembre 2024 e scarcerato dopo meno di 48 ore, ma resta sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

