Alessandra Celentano sul trono Da Amici a Uomini e Donne la voce bomba

Alessandra Celentano torna in tv, questa volta a Uomini e Donne. La sua presenza ha sorpreso molti, considerando il passato tra Amici e il suo carattere deciso. La sua partecipazione è nata quasi per scherzo, ma già si percepisce che farà parlare di sé. I telespettatori sono curiosi di vedere come si inserirà nel nuovo programma.

L'idea nasce quasi per gioco, in uno di quei momenti televisivi che sembrano leggeri ma che, col senno di poi, finiscono per lasciare il segno. Durante una puntata di Amici, Maria De Filippi si lascia andare a una battuta rivolta ad Alessandra Celentano, storica insegnante di danza del programma. Una frase detta con ironia, ma capace di accendere immediatamente la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori. E quando si parla di Maria, si sa, nulla è mai davvero casuale. La coreografa, nipote di Adriano Celentano, è una presenza fissa nella scuola da ben ventitré anni e rappresenta uno dei pilastri del talent.

