al via cabine di regia per una maggiore autonomia strategica nel digitale

Alla Camera dei Deputati si apre oggi un convegno che riunisce istituzioni ed esperti per discutere di come rafforzare l’autonomia strategica nel digitale. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra sovranità nazionale e alleanze geopolitiche, con un focus pratico e concreto. L’evento, chiamato “Un sistema di alleanze per l’autonomia strategica”, vuole mettere in moto un confronto diretto tra chi lavora nel settore e chi decide le politiche pubbliche.

Alla Sala Matteotti un convegno con istituzioni ed esperti propone un approccio pratico per trovare equilibri tra sovranità nazionale e d assetti geopolitici Roma, 10 febbraio 2026 – S i è tenuto oggi presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, l’evento dal titolo “Un sistema di alleanze per l’autonomia strategica”, organizzato da Alé Comunicazione, agenzia di public affairs con un know – how specifico sul digitale e la cybersicurezza, e promosso dall’ O n. Guerino Testa, Segretario della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Istituzioni, imprese e organizzazioni del settore si sono riunite per un confronto operativo sul tema dell a sovranità tecnologica nazionale, sempre più strategica per gli interessi del Paese, e che coinvolge diversi settori fondamentali per l’organizzazione pubblica e privata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

