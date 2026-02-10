Al Teatro Corallo di Bardolino Benvenuti a casa Morandi

Al Teatro Corallo di Bardolino, Marco e Marianna Morandi portano in scena “Benvenuti a casa Morandi”. La commedia, andata in scena sabato 14 febbraio, racconta con ironia le dinamiche familiari e le relazioni di oggi. Gli attori divertono il pubblico con una storia leggera e attuale, che fa sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Sabato 14 febbraio al Teatro Corallo di Bardolino arrivano Marco e Marianna Morandi con "Benvenuti a casa Morandi", una commedia brillante e attuale che racconta con ironia e leggerezza le dinamiche familiari e le relazioni contemporanee. Figli d'arte cresciuti tra canzoni famose, cinema.

