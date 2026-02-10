Al Tasso si balla il Sirtaki per celebrare la lingua greca | il video
Al liceo Torquato Tasso di Salerno alcune studentesse hanno celebrato la Giornata della lingua greca con una danza. Indossando abiti celesti e bianchi, hanno messo in scena il Sirtaki, la famosa danza di Zorba il greco, attirando l’attenzione di chi passava.
Alcune studentesse del liceo Torquato Tasso di Salerno, in occasione della Giornata della lingua greca, hanno messo in scena, indossando abiti celesti e bianchi, il Sirtaki, la celebre danza di Zorba il greco.Il video è stato condiviso sui canali social del liceo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
