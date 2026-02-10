Al Salone della difesa di Riyad si parla di Italia con Crosetto

Al Salone della difesa di Riyad, il ministro Crosetto si trova tra gli stand e i rappresentanti di varie aziende e paesi. La manifestazione, che durerà fino al 12 febbraio, attira operatori da tutto il mondo per discutere di tecnologia e sicurezza. Crosetto ha già incontrato alcuni colleghi e ha parlato di possibili collaborazioni con l’Italia, senza grandi annunci ufficiali. La fiera si conferma uno degli eventi più importanti per il settore della difesa internazionale.

È in corso nella capitale dell'Arabia Saudita il World Defense Show, in programma fino 12 febbraio. Si tratta di uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'innovazione e all'integrazione dei sistemi di difesa. Il forum si propone di offrire una panoramica sulle tecnologie emergenti, riunendo istituzioni, industrie e stakeholder da tutto il mondo. A Riyad sono presenti numerose aziende del comparto, tra cui Argotec, Benelli, Beretta, CEIA, Ediconsult Internazionale, ELT Group, GT Line Group, FICEP, Fincantieri, Fireco, Iveco Defence Vehicles, Invernizzi Presse, MBDA, Leonardo. La partecipazione delle nostre aziende a questo appuntamento - che vede coinvolti anche alti rappresentanti del ministero della Difesa – si inserisce nel solco delle relazioni industriali solide che il governo Meloni sta tessendo con alcuni Stati del Medio Oriente, in primis proprio i sauditi.

