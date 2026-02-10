Al Marsiglia De Zerbi controlla tutto i giocatori si sentono sorvegliati e non lo seguono più L’Equipe

L’allenatore dello Marsiglia, De Zerbi, tiene sotto controllo ogni dettaglio della squadra. I giocatori si sentono troppo sorvegliati e stanno iniziando a perdere fiducia. Dopo la pesante sconfitta contro il Paris Saint Germain, l’atmosfera all’Olimpique si è fatta tesa e stanca. La squadra fatica a reagire, e il clima interno resta complicato.

Stanchezza. È questa l'atmosfera che regna all'Olimpique Marsiglia secondo l'Equipe. I cinque gol rimediati contro il Paris Saint Germain nel classico di Francia hanno lasciato il segno, ma ancor di più il momento della squadra. Racconta l'Equipe Marsiglia, ora è caos: i dettagli. Scrive l'Equipe "Il gruppo, rientrato a notte fonda a Marsiglia e rimasto a dormire al centro d'allenamento, ha svolto lunedì mattina una seduta insolita. Dopo il fiasco di Bruges (0-3), durante il ritiro a Clairefontaine, De Zerbi non si era mostrato il giorno dopo la partita. Rinchiuso nella sua stanza, influenzato secondo il club.

