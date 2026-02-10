Al Galilei la giornata internazionale per l' epilessia

Ieri al liceo Galilei di Pisa si è tenuta la giornata dedicata all’epilessia. L’obiettivo era combattere i pregiudizi attraverso la conoscenza e la gentilezza. La manifestazione ha adottato un approccio diverso dal solito, puntando tutto sulla sensibilizzazione e il rispetto. Gli studenti hanno partecipato a iniziative per capire meglio questa patologia e superare gli stereotipi ancora diffusi nella società.

Pisa 10 febbraio 2026- Combattere il pregiudizio con la conoscenza e la gentilezza. Sono gli obiettivi della Giornata internazionale per l'epilessia, che si celebra il secondo lunedì di febbraio in tutto il mondo, quest'anno, la Giornata si è celebrata ieri in una modalità del tutto nuova, che ha posto al centro il concetto di gentilezza come strumento per vincere gli stereotipi che ancora oggi circondano la patologia. Presenti all'incontro l'assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi, per la Provincia di Pisa che ha patrocinato la giornata, M. Antonietta Scognamiglio delegata alle politiche per la promozione della Gentilezza, la dottoressa Chiara Pizzanelli dirigente medico UO neurologia dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, il prof.

