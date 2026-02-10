Durante i primi giorni di competizione ai Giochi, sono già emersi problemi con le medaglie. Diverse di esse si sfilano dal collo, rompendo o svanendo durante le premiazioni. La situazione sta creando scompiglio tra atleti e organizzatori, che devono correre ai ripari per risolvere il guasto.

AGI - Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le regge al collo. La prima a denunciare la cosa è stata l'americana Breezy Johnson che si è vista danneggiata la medaglia d'oro poche ore dopo la sua consegna. Esultanza troppo esuberante, si era pensato. Se non fosse che una cosa analoga è accaduta anche al bronzo in slalom gigante parallelo di Lucia Dalmasso. Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women's Downhill pic.twitter. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte

Approfondimenti su Giochi Roma

Le medaglie consegnate agli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono rotte subito dopo le prime premiazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate

Ultime notizie su Giochi Roma

Argomenti discussi: Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte; Scoppia la bolla dei prezzi olimpici per alberghi e soggiorni; Inaugurazione Olimpiadi, scoppia il caso sulla telecronaca Rai; Olimpiadi, scoppia il Penis Gate nel salto con gli sci: ritocchi ai genitali per rubare centimetri in pista.

Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotteAGI - Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le re ... msn.com

Milano-Cortina, allarme medaglie ai Giochi: troppo pesanti e fragili, si rompono facilmenteNon solo emozioni e record: ai Giochi olimpici di Milano-Cortina scoppia anche il caso medaglie fragili. Nei primi giorni di competizioni si sono moltiplicati ... thesocialpost.it

Jutta Leerdam conquista l’oro olimpico nei 1000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina, stabilendo un nuovo record dei Giochi con 1:12.31. La campionessa olandese, sopraffatta dall’emozione, scoppia a piangere sulla pista: “Sto tremando, questo è - facebook.com facebook