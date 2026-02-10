Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte

Da agi.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i primi giorni di competizione ai Giochi, sono già emersi problemi con le medaglie. Diverse di esse si sfilano dal collo, rompendo o svanendo durante le premiazioni. La situazione sta creando scompiglio tra atleti e organizzatori, che devono correre ai ripari per risolvere il guasto.

AGI - Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le regge al collo. La prima a denunciare la cosa è stata l'americana Breezy Johnson che si è vista danneggiata la medaglia d'oro poche ore dopo la sua consegna. Esultanza troppo esuberante, si era pensato. Se non fosse che una cosa analoga è accaduta anche al bronzo in slalom gigante parallelo di Lucia Dalmasso. Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women's Downhill pic.twitter. 🔗 Leggi su Agi.it

ai giochi scoppia il caso delle medaglie rotte

© Agi.it - Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte

Approfondimenti su Giochi Roma

Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate

Le medaglie consegnate agli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono rotte subito dopo le prime premiazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate

Video Scoppia il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali: perché cadono appena indossate

Ultime notizie su Giochi Roma

Argomenti discussi: Ai Giochi scoppia il caso delle medaglie rotte; Scoppia la bolla dei prezzi olimpici per alberghi e soggiorni; Inaugurazione Olimpiadi, scoppia il caso sulla telecronaca Rai; Olimpiadi, scoppia il Penis Gate nel salto con gli sci: ritocchi ai genitali per rubare centimetri in pista.

ai giochi scoppia ilAi Giochi scoppia il caso delle medaglie rotteAGI - Tre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le re ... msn.com

Milano-Cortina, allarme medaglie ai Giochi: troppo pesanti e fragili, si rompono facilmenteNon solo emozioni e record: ai Giochi olimpici di Milano-Cortina scoppia anche il caso medaglie fragili. Nei primi giorni di competizioni si sono moltiplicati ... thesocialpost.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.