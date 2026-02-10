AI e inverno demografico | il lavoro cambia pelle ma la differenza la fanno le persone

Roma, 10 febbraio 2026 – Le aziende italiane stanno integrando sempre più l’intelligenza artificiale nei loro processi. I lavori cambiano volto e le competenze si adattano velocemente, rendendo alcune figure professionali obsolete in breve tempo. Le persone sono al centro di questa trasformazione, e il modo in cui si affronta il cambiamento può fare la differenza.

Roma, 10 febbraio 2026 – L’intelligenza artificiale entra stabilmente nelle aziende, i ruoli si riscrivono e le competenze diventano “deperibili” in tempi sempre più rapidi. Ma la rivoluzione non è solo tecnologica: a spingere la trasformazione del lavoro c’è anche una dinamica strutturale e silenziosa, quella demografica. È il doppio shock – AI e invecchiamento della forza lavoro – che emerge dal report “The Human Edge: trend globali per il futuro del lavoro” di ManpowerGroup, basato su indagini e interviste a oltre 12mila lavoratori e lavoratrici e 40mila aziende in 41 Paesi. Il punto di partenza è netto: l’AI non è più un progetto sperimentale, ma una leva organizzativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

