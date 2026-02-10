Agrigento vigile urbano vittorioso in tribunale | riconosciute mansioni superiori e differenze retributive 2017-2023

Un vigile urbano di Agrigento ottiene giustizia in tribunale. Dopo anni di battaglie, il giudice ha riconosciuto le sue mansioni superiori e le differenze retributive dal 2017 al 2023. La sentenza rappresenta un passo importante per chi lotta per i propri diritti sul lavoro.

Agrigento, la Battaglia per il Riconoscimento: Vigile Urbano Ottiene Giustizia in Tribunale. Il Tribunale di Agrigento ha emesso una sentenza significativa che riconosce il diritto di un vigile urbano a ricevere il giusto compenso per le mansioni superiori svolte nel corso degli anni. La decisione, giunta dopo una lunga battaglia legale, obbliga il Comune di Agrigento a corrispondere le differenze retributive maturate dal dipendente tra il 2017 e il 2023. La vicenda solleva questioni cruciali sul riconoscimento del valore del lavoro e sulla corretta attribuzione delle responsabilità all’interno della pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tribunale di Agrigento ha deciso che il Comune deve pagare a un vigile urbano le differenze di stipendio.

