Ago Presta spiega perché la discoteca sta morendo | I locali hanno paura a restare aperti

Firenze, 10 febbraio 2026 – Ago Presta commenta il declino delle discoteche. Spiega che molti locali hanno paura ad aprire, temendo di non riuscire a sopravvivere. Lo stesso Riccardo Cenderello, noto come Ricky Le Roi, ha confermato che le serate in discoteca di una volta non torneranno più. La paura di chiudere e i costi elevati frenano gli imprenditori del settore.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Riccardo Cenderello, in arte Ricky Le Roi, lo ha detto chiaramente: la discoteca come una volta non esiste più. Un’affermazione che trova d’accordo anche Ago Presta, storico dj da oltre quarant’anni sui palchi di tutta Italia, che nel 2022 ha festeggiato il suo quarantennale discografico. Lo abbiamo intervistato per capire cosa è cambiato davvero nella notte italiana e perché oggi, secondo lui, la discoteca stia lentamente scomparendo. Ricky Le Roi: “La discoteca non esiste più, i giovani non sanno neppure cosa sia. Ma io rifarei tutto” Ago Presta, lei è in consolle da più di 40 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

