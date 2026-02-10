Agnano allagamenti e caos traffico | VIDEO

Il maltempo ha provocato il caos ad Agnano. Nella zona tra via San Gennaro e via Astroni si sono formati ingorghi enormi, mentre la strada vicino alle terme di Agnano è completamente allagata. La viabilità è in tilt e le auto si sono fermate nel traffico, creando disagi per chi deve muoversi nella zona.

Causa maltempo situazione molto complessa per la viabilità, oggi, ad Agnano. Nella zona più prossima a Bagnoli del Pendio - tra via San Gennaro e via Astroni - si è creato un grosso ingorgo, mentre la strada dopo le terme di Agnano è allagata.

