Agnano allagamenti e caos traffico | VIDEO
Il maltempo ha provocato il caos ad Agnano. Nella zona tra via San Gennaro e via Astroni si sono formati ingorghi enormi, mentre la strada vicino alle terme di Agnano è completamente allagata. La viabilità è in tilt e le auto si sono fermate nel traffico, creando disagi per chi deve muoversi nella zona.
Causa maltempo situazione molto complessa per la viabilità, oggi, ad Agnano. Nella zona più prossima a Bagnoli del Pendio - tra via San Gennaro e via Astroni - si è creato un grosso ingorgo, mentre la strada dopo le terme di Agnano è allagata.Nel frattempo una nuova voragine si è creata a piazza.🔗 Leggi su Napolitoday.it
