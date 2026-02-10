Aggressione in largo Parri 25enne ferito

Ieri sera a Parma si è verificata un’aggressione in largo Parri. Un uomo di 35 anni è stato ferito e ora si trova in ospedale. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e cerca di identificare i responsabili. La zona è stata evacuata e sono stati avviati controlli nelle vicinanze.

Momenti di tensione nella serata di ieri a Parma, dove un uomo di 35 anni è rimasto ferito in seguito a un'aggressione avvenuta in largo Parri.L'allarme è scattato intorno alle 21.25, quando è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Il ragazzo, trovato a terra, è stato assistito dal personale.

