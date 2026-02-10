Aggredisce personale medico del 118 | due operatori riportano lesioni Arrestato ventitreenne

Un giovane di 23 anni di Amelia ha aggredito due operatori del 118, provocando loro lesioni. La polizia ha arrestato il ragazzo poco dopo l’accaduto. Gli operatori stavano lavorando quando sono stati colpiti, e ora sono sotto cure. La vicenda ha suscitato sdegno nella comunità locale.

Un giovane residente nel territorio di Amelia è stato arrestato per lesioni personali, ai danni di ‘esercenti di una professione sanitaria’. I fatti risalgono alla notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio e ricostruiscono una vicenda alquanto complessa. Una pattuglia dei carabinieri e personale del 118 sono intervenuti ad Amelia, all’interno di un’abitazione, su richiesta dei genitori del ventitreenne. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane ha opposto una violenta resistenza nei confronti dei soccorritori. Nel momento in cui è stato caricato in ambulanza, ha sferrato un pugno al volto di un infermiere ed un calcio all'addome ad una sua collega.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Amelia Violenza Terni, aggredisce due donne con calci e pugni: arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Amelia Violenza Argomenti discussi: Aggredisce personale medico del 118: due operatori riportano lesioni. Arrestato ventitreenne; Pronto soccorso sempre più sicuro per medici e infermieri: aggressioni dimezzate; Pronto soccorso più sicuro. Al San Gerardo di Monza dimezzate le aggressioni; Aggressione alle Oblate: Episodio grave. Notte di follia nel catanese, aggredisce il personale del 118 dopo il morso di un caneUn intervento di soccorso medico si è trasformato in una serata di violenza nella frazione di Passopisciaro, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo sono dovuti intervenire d’urgenza a [ ... blogsicilia.it Vittoria, medici aggrediti. I sindacati: Così non si può più lavorareLa mancanza di risposte sul fronte della sicurezza al centro dell'intervento della Cgil dopo l'ennesimo episodio accaduto al Guzzardi ... lasicilia.it Scuola: arresto immediato e pene severe per chi aggredisce prof e dirigente Il Governo vara nuove sanzioni per proteggere il personale scolastico: arresto in flagrante,... - facebook.com facebook Cassazione: nessuna clemenza per chi aggredisce il personale sanitario ilsole24ore.com/art/cassazione… x.com

