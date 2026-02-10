Affitti a Milano in calo dopo anni più alti a Roma e Napoli | dove convengono

Dopo anni di aumenti, gli affitti a Milano tornano a calare. La tendenza si ferma, mentre a Roma e Napoli i prezzi restano più alti. I dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa mostrano un mercato che cambia, con meno richieste e prezzi più bassi nella città meneghina.

I dati dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ridisegnano il mercato immobiliare italiano delle locazioni. Stando ai dati del primo semestre del 2025, per la prima volta da anni Milano registra variazioni negative nei canoni di locazione rispetto al 2024. I monolocali segnano -0,1%, i bilocali -0,4% e i trilocali -0,1%. Al contrario, Roma e Napoli confermano aumenti, seppur contenuti. A Roma i canoni crescono dell’1,9% per i monolocali, dell’1,7% per i bilocali e dell’1,9% per i trilocali. A Napoli gli incrementi sono più marcati: +2,5% per i monolocali, +3,0% per i bilocali e +1,8% per i trilocali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

