Affaire Pucci il silenzio di Carlo Conti dice tutto

Il caso Pucci torna a far parlare di sé, ma questa volta a parlare sono i silenzi. Carlo Conti, che di solito si esprime con chiarezza, non ha commentato la vicenda, e questo silenzio dice più di mille parole. La situazione resta irrisolta, e il pubblico si chiede cosa ci sia sotto. I dubbi crescono, e molti osservano con attenzione cosa succederà nei prossimi giorni.

C'è qualcosa che non ci convince del "caso" Pucci- ContiSanremo-Governo: per questo ci improvviseremo dietrologi e per la nostra fanta-analisi partiremo da alcuni dati certi. Carlo Conti ci appare l'essere in cui la tradizione s'è incarnata è si è fatta festival, osservante della liturgia sanremese, che cede alle novità solo per apparire appena un po' più moderno di Nunzio Filogamo; diamo anche per scontato che ben conosce il repertorio del comico, e per questo l'indicazione quale aiutante di campo per una delle serate festivaliere ci sembrava un ossimoro della sua direzione artistica. Di Andrea Pucci conosciamo le performance, che non ci appaiono sul filo della satira sottile o raffinata.

