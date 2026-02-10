Aeroporto di Salerno l' appello di Ferrante e Iannone | Percorso rilancio collegamenti shuttle e azzeramento addizionali

L’aeroporto di Salerno si prepara a cambiare rotta. Ferrante e Iannone chiedono un piano di rilancio immediato, con collegamenti shuttle più frequenti e l’azzeramento di tasse aggiuntive. Il governo e le istituzioni devono dare risposte rapide, perché lo scalo rappresenta un punto chiave per lo sviluppo della regione.

"L'aeroporto di Salerno riveste un ruolo strategico per lo sviluppo della Campania e, per questo, come Mit abbiamo voluto investire sul potenziamento dello scalo, promuovendone anche il cambio di denominazione per includere la Costa cilentana accanto a quella amalfitana. Con la riunione di.

