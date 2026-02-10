Adrano vendetta contro il presunto amante dell’ex moglie | denunciato uno stalker

La polizia di Adrano ha denunciato un uomo che ha distrutto l’auto di un altro, colpevole di essere il presunto amante dell’ex moglie. La scena si è verificata nel pomeriggio, quando l’uomo ha preso a pietrate il veicolo, rompendo tutti i finestrini. La vittima ha chiamato i carabinieri, che hanno identificato e portato in centrale il presunto responsabile. Ora si indaga per capire se si tratta di un episodio isolato o di un gesto dettato dalla gelosia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Auto distrutta per gelosia ad Adrano. Avrebbe distrutto tutti i finestrini dell’auto di un uomo ritenuto il presunto amante dell’ex moglie. La Polizia di Stato ha identificato il presunto responsabile: un 54enne di Adrano, già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia e destinatario in passato di un Ammonimento del Questore. L’intervento dopo la segnalazione. L’episodio è avvenuto nei pressi di un istituto scolastico di Adrano. L’intervento delle pattuglie è scattato dopo la segnalazione di un’auto danneggiata in sosta, arrivata alla sala operativa della Questura e immediatamente inoltrata alla volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Adrano, vendetta contro il presunto amante dell’ex moglie: denunciato uno stalker Approfondimenti su Adrano Vendetta Danneggia l'auto di un uomo ritenendolo l’amante dell'ex moglie: denunciato 54enne La polizia di Adrano ha denunciato un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver danneggiato un’auto. La vendetta di uno stalker. Tappezza le auto in sosta con volantini diffamatori contro la ex compagna La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. VIA DELLA REGIONE-- ADRANO Dai primi giorni di gennaio c'è questa perdita d'acqua, ad oggi nessuno è intervenuto..I cittadini segnalano in continuazione ma il sindaco non interviene. Sono seriamente preoccupata per le sorti della nostra città, altro che re - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.