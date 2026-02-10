Adrano vendetta contro il presunto amante dell’ex moglie | denunciato uno stalker

La polizia di Adrano ha denunciato un uomo che ha distrutto l’auto di un altro, colpevole di essere il presunto amante dell’ex moglie. La scena si è verificata nel pomeriggio, quando l’uomo ha preso a pietrate il veicolo, rompendo tutti i finestrini. La vittima ha chiamato i carabinieri, che hanno identificato e portato in centrale il presunto responsabile. Ora si indaga per capire se si tratta di un episodio isolato o di un gesto dettato dalla gelosia.

Auto distrutta per gelosia ad Adrano. Avrebbe distrutto tutti i finestrini dell'auto di un uomo ritenuto il presunto amante dell'ex moglie. La Polizia di Stato ha identificato il presunto responsabile: un 54enne di Adrano, già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia e destinatario in passato di un Ammonimento del Questore. L'intervento dopo la segnalazione. L'episodio è avvenuto nei pressi di un istituto scolastico di Adrano. L'intervento delle pattuglie è scattato dopo la segnalazione di un'auto danneggiata in sosta, arrivata alla sala operativa della Questura e immediatamente inoltrata alla volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

