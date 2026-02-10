Da oggi, in 115 comuni italiani sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente presso gli uffici postali. Poste Italiane ha deciso di ampliare i punti di servizio per ridurre le attese e semplificare il processo, portando il rilascio del documento più vicino alle persone. Basta recarsi all’ufficio postale di zona, senza dover andare necessariamente in questura o in altre sedi dedicate. La novità punta a rendere più comodo e veloce il rinnovo, soprattutto in piccoli centri dove prima non c’era questa possibilità.

Tempo di lettura: 3 minuti Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Avellino in 115 uffici Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città. Il servizio è partito nel 2024 nei piccoli comuni e nelle grandi città come Roma e Bologna e poi è stato esteso a Milano, Napoli e Firenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio attese: il passaporto diventa “di prossimità” per 115 comuni

