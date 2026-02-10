È morto Riccardo Fontana, il vescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Aveva 74 anni e aveva lasciato la guida della diocesi a novembre dello scorso anno. La notizia ha colpito la comunità religiosa e non solo, che ora piange la perdita di una figura nota e stimata. I funerali si terranno domani nella cattedrale di Arezzo, dove sarà salutato con un’ultima preghiera.

Addio a Riccardo Fontana, vescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, diocesi che ha guidato per 13 anni fino a novembre 2022. Nato a Forte dei Marmi il 20 gennaio 1947, da qualche settimana era nuovamente ricoverato all’ospedale di Arezzo a causa di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni "già assai precarie a causa dei seri problemi di salute che lo avevano colpito" a ottobre. "Ha rappresentato una figura di grande rilievo per la Chiesa italiana – sottolinea il sindaco Bruno Murzi – mantenendo sempre un legame affettivo e identitario con la sua città natale. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari, con un pensiero particolare ai nipoti Carlo e Giovanni Fontana, in questo momento di profondo dolore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al vescovo Fontana. Originario del Forte e istituzione della Chiesa

La notizia ha scosso la comunità religiosa e i fedeli: Riccardo Fontana, vescovo molto rispettato, è morto.

Forlì ha reso omaggio a Vincenzo Zarri, vescovo emerito e figura di riferimento nella comunità.

