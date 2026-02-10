Addio a Luca Tassi Imprenditore del tessile impegnato nel sociale

È morto Luca Tassi, l’imprenditore pratese del tessile che negli ultimi anni si era dedicato anche al sociale. Si è spento domenica sera a Firenze, a 78 anni, nella sua casa circondato dalla famiglia. La moglie Cristina, i figli Ginevra e Tommaso, insieme alle rispettive mogli e ai nipoti, erano accanto a lui in quegli ultimi momenti. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo conosceva e lo stimava.

L'imprenditore pratese Luca Tassi si è spento domenica sera a 78 anni nella sua abitazione di Firenze, circondato dall'affetto dei propri familiari, la moglie Cristina, i figli Ginevra e Tommaso insieme alla moglie Monica e i nipoti Matteo, Giorgio, Greta e Gea. Impegnato nel mondo tessile con le aziende Tessibel e Sogest e in quello immobiliare con la Imexlane, Tassi ha sempre mantenuto vivo l'impegno per Prato sia in ambito culturale, come membro in passato del Cda del Museo Pecci, che sociale, come consigliere della Fondazione Sandro Pitigliani. Così lo ricorda l'amico e amministratore unico della Imexlane Andrea Bottinelli: "'Ho terminato la mia corsa, ho combattuto una buona battaglia, ho cercato di leggere la verità nelle persone che ho incontrato.

