Addio a Elisa Passeri Lutto in Altotevere

La morte di Elisa Passeri scuote il territorio di Città di Castello e il mondo sanitario. La donna aveva solo 44 anni e lavorava con passione, dedicandosi ai bambini. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto enorme tra colleghi e famiglie che avevano conosciuto la sua dedizione e il suo cuore grande.

CITTÀ DI CASTELLO - Lutto in Altotevere e nel mondo sanitario per la prematura scomparsa di Elisa Passeri: aveva solo 44 anni e lascia il territorio privo "non solo di un'ottima professionista, ma di un'anima rara che aveva fatto della cura dei più piccoli la propria ragione di vita". Stimata fisioterapista pediatrica al Servizio integrato età evolutiva dell'Usl 1 era "il sorriso che rassicurava i genitori e la mano dolce che guidava i bambini nelle loro sfide più difficili". In queste ore di tristezza quel vuoto si sente nel cuore dei tanti che l'hanno conosciuta e che la ricordano come "una donna straordinaria, una professionista d'eccellenza.

