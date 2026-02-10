addestramento e droni a cosa serve quella base segreta in etiopia che supporta le rsf

La guerra civile in Sudan si fa sempre più complicata. Nuove immagini satellitari rivelano come il conflitto coinvolga anche forze esterne, trasformandosi in una vera e propria proxy war. A supporto di questo, si scopre una base segreta in Etiopia, usata per addestrare droni. Un’area nascosta che potrebbe cambiare le sorti di questa guerra.

Nuove immagini satellitari mostrano ancora una volta come la guerra civile in corso in Sudan sia nei fatti una proxy war che coinvolge anche altri attori regionali. Secondo quanto riportato da Reuters, in territorio etiope, e nello specifico nella remota regione occidentale di Benishangul-Gumuz, sarebbe stato costruito un complesso segreto in cui i combattenti delle Rapid Support Forces (l’organizzazione paramilitare sudanese che nell’aprile del 2023 si è ribellata contro gli apparati statali del Paese, dando così il via al conflitto intestino ancora in corso) ricevono addestramento militare. Campo che, secondo quanto affermato all’agenzia britannica da alcuni funzionari governativi etiopi, sarebbe finanziato e gestito dagli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

