A Barcellona, la seconda moglie di Alexander Adarich si presenta ai Mossos d’Esquadra per denunciare la scomparsa del marito. La donna non sa ancora che Adarich è morto a Milano la sera prima, probabilmente ucciso a mani nude e poi gettato da un palazzo di via Nerino. La polizia lavora per capire cosa sia successo, mentre in Italia si indaga sulla sua morte e sui motivi che potrebbero aver portato a un omicidio così violento.

Avenida de Vallcarca 169, sede dei Mossos d’Esquadra di Gracia, elegante quartiere di Barcellona. Lì si presenta la seconda moglie di Alexander Adarich il 24 gennaio per denunciarne la sparizione: non sa ancora che il marito è morto la sera prima a Milano, probabilmente ucciso a mani nude prima di essere buttato da un’altezza di 15 metri nel cortile interno dello stabile di via Nerino 8. Ai poliziotti della comunità autonoma della Catalogna, la signora Llona racconta che il marito si è recato in Italia la mattina del 23 con il maggiore dei quattro figli Igor (avuto dalla prima consorte) per concludere un affare; e aggiunge allarmata di aver perso i contatti con lui dalle 14, quando le ha inviato un messaggio sulla chat Whatsapp per informarla del suo arrivo all’ombra della Madonnina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Adarich, la versione del figlio Igor: "Noi sequestrati dai russi nel b&b. Io liberato, lui è rimasto con loro"

