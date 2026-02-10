Accuse a Raffaella Mennoia Salvatore Di Carlo scarica Teresa Cilia | Mi scuso con lei e Maria De Filippi

Salvatore Di Carlo si smarca dalle accuse di Raffaella Mennoia e fa sapere di voler mettere da parte le tensioni. A pochi mesi dall’assoluzione di Teresa Cilia, coinvolta nella stessa vicenda, lui sceglie di scendere a patti e si scusa con Maria De Filippi e con la stessa ex tronista. La situazione sembra cambiare, con Di Carlo che preferisce lasciarsi alle spalle le polemiche e concentrarsi su un atteggiamento più pacato.

Salvatore Di Carlo prende le distanze dall'ex moglie Teresa Cilia e, a qualche mese dall'assoluzione dell'ex tronista - coinvolta in uno scontro giudiziario con Raffaella Mennoia - sceglie la strada della distensione nei confronti di Maria De Filippi e della sua storica collaboratrice.

